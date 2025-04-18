Рынок кикшеринга вырастет в 1,7 раза к 2027 году

Рынок кикшеринга вырастет в 1,7 раза к 2027 годуНо темпы его роста в ближайшие годы будут замедляться по мере насыщения потребностей населения
Объем рынка услуг краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) вырастет в 2027 г. в денежном выражении на 72% по сравнению с 2024 г. и составит 53,6 млрд руб. в год. Об этом говорится в исследовании отраслевого портала «Трушеринг». Показатель представляет из себя совокупную выручку трех основных игроков этого рынка – «МТС юрента», «Яндекс Go» и Whoosh.
Темпы роста выручки кикшеринга в ближайшие годы будут падать. Если за 2024 г. показатель вырос на 40% до 31,2 млрд руб., то в 2025-м прирост составит уже 30%, в 2026 г. – 20% и 10% – в 2027 г. Использование кикшеринговых сервисов в транспортных целях будет расти и существенно преобладать над прогулочным сценарием. Также ожидается рост выручки в расчете на один самокат и на пользователя за сезон, отмечается в исследовании.