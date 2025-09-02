СД Novabev Group рекомендовал дивиденды в размере 20 рублей на акцию
Совет директоров Novabev Group рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Датой, когда будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, совет директоров предложил установить 18 октября.
29 августа стало известно, что за первое полугодие 2025 г. чистая Novabev Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 4% год к году до 2,1 млрд руб. В то же время выручка компании увеличилась на 20% и достигла 69,2 млрд руб. Валовая прибыль Novabaev Group выросла на 22%, превысив 25 млрд руб. Показатель EBITDA за указанный период вырос на 22% и составил 9,2 млрд руб.
Акционеры Novabev Group 29 мая одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 25 руб. на одну ценную бумагу. Датой, когда будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, было назначено 9 июня.