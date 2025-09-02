СД Novabev Group рекомендовал дивиденды в размере 20 рублей на акцию

29 августа стало известно, что за первое полугодие 2025 г. чистая Novabev Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 4% год к году до 2,1 млрд руб. В то же время выручка компании увеличилась на 20% и достигла 69,2 млрд руб. Валовая прибыль Novabaev Group выросла на 22%, превысив 25 млрд руб. Показатель EBITDA за указанный период вырос на 22% и составил 9,2 млрд руб.