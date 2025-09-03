Газета
ФАС возбудила дело в отношении ОТП Банка из-за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении ОТП Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Речь идет о телерекламе, которая содержала привлекательные для потребителей сведения о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако текст дополнительных условий был представлен мелким шрифтом и в течение короткого времени. По словам антимонопольной службы, потребители не получали необходимые сведения для осознанного выбора.

ФАС сообщило, что в случае установления вины к ОТП Банку будут применены меры административного воздействия. Если ведомство признает рекламу ненадлежащей, то согласно ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) организации грозит штраф. В рамках закона для юридических лиц он предусмотрен в размере от 100 000 до 500 000 руб.

26 августа ФАС оштрафовала «Сбербанк» и «Яндекс» за ненадлежащую рекламу автокредита. По данным антимонопольной службы, в ее тексте не было предусмотренной законодательством предупреждающей фразы «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

25 августа ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру». В ролике указывалась привлекательная ставка 30% годовых, но существенные данные об условиях размещались мелким шрифтом и показывались короткое время. В ведомство посчитали, что это могло ввести потребителей в заблуждение. ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. Маркетплейсу грозит штраф.

