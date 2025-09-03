ФАС возбудила дело в отношении ОТП Банка из-за нарушения закона о рекламе

Речь идет о телерекламе, которая содержала привлекательные для потребителей сведения о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако текст дополнительных условий был представлен мелким шрифтом и в течение короткого времени. По словам антимонопольной службы, потребители не получали необходимые сведения для осознанного выбора.