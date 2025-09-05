Газета
Главная / Бизнес /

Росавиация: Turkish Airlines еще не полностью решила проблему с багажом россиян

Ситуация, связанная с задержками багажа россиян после рейсов из Антальи авиакомпании Turkish Airlines, решена еще не полностью, но в ней наблюдается стабилизация, сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Полностью еще нет. Но в целом ситуация реально нормализуется», – рассказал глава ведомства.

Ядров пояснил, что причины задержек были понятны. По его словам, они были связаны с «ограничением на использование воздушного пространства, с необходимостью заправки большим количеством топлива».

Турецкая авиакомпания несколько раз задерживала багаж при полетах из Турции в Россию. Первый раз это произошло в конце июля, а затем продолжалось и в августе. Аэропорты «Внуково» и «Пулково» приносили клиентам извинения и сообщали сведения о прилете багажа отдельными рейсами с помощью информационных табло. 1 августа в профильных ведомствах Турции пообещали исправить проблему после того, как замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин провел консультации с авиационными властями страны с участием руководства Turkish Airlines.

