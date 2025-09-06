Песков: некоторым компаниям будет очень дорого возвращаться в Россию

Представитель Кремля отметил, что есть компании, которые оставляли за собой право вернуться и выполняли все свои обязательства перед трудовыми коллективами и перед российскими субъектами. С таким бизнесом, указал Песков, следует вести «очень аккуратный, уважительный диалог, соблюдая наши интересы». Однако есть те, которые «просто все бросили – сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства, и ушли».