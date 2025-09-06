Песков: некоторым компаниям будет очень дорого возвращаться в Россию
Иностранным компаниям, которые «все бросили» и не выполнили свои обязательства при уходе с российского рынка, будет дорого возвращаться к работе в РФ, с остальным бизнесом Москва планирует вести уважительный диалог, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что есть компании, которые оставляли за собой право вернуться и выполняли все свои обязательства перед трудовыми коллективами и перед российскими субъектами. С таким бизнесом, указал Песков, следует вести «очень аккуратный, уважительный диалог, соблюдая наши интересы». Однако есть те, которые «просто все бросили – сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства, и ушли».
«Всех надо пускать. Им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут все оплатить – все, что тогда недоплатили», – сказал он в интервью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
19 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты. Он также говорил, что ведущие компании из США в области энергетики хотели бы вернуться на российский рынок и могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, однако контрольные пакеты в месторождениях «никто не планирует им давать».
В марте глава правительства Михаил Мишустин конкретизировал требования к иностранным компаниям, которые хотят вернуться на российский рынок. По его словам, обязательными условиями должны стать нормативы по локализации и инвестициям в Россию. Премьер-министр подчеркнул, что российская сторона будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет в этом вопросе будет отдан российским производителям, особенно в отраслях для достижения технологического лидерства и для сельхозпроизводителей.