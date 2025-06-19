Дмитриев: американские нефтегазовые компании первыми вернутся в Россию
Американские нефтегазовые компании будут первыми, кто вернется в российские проекты, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что переговоры на этот счет уже ведутся. Его слова передают «РИА Новости».
Также Дмитриев 18 июня сообщал, что ведущие компании из США в области энергетики хотели бы вернуться на российский рынок и могут получить миноритарные доли в некоторых проектах.
Он также заявил, что между Россией и США может возобновиться прямое авиасообщение до конца 2025 г. Кроме того, американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию. По его мнению, ограничения бывшего президента США Джо Байдена скоро начнут «отходить в прошлое».