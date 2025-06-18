Дмитриев: энергетические компании США стремятся вернуться в РФ
Ведущие компании из США в области энергетики хотели бы вернуться на российский рынок и могут получить миноритарные доли в некоторых проектах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «России 1».
«Понятно, никто не планирует им давать какие-то контрольные пакеты в месторождениях, но вот миноритарная доля в различных проектах в нефтегазовой сфере, она может быть предоставлена», – отметил Дмитриев.
Дмитриев в интервью заявил, что между Россией и США может возобновиться прямое авиасообщение до конца 2025 г. Кроме того, американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию. По его мнению, ограничения бывшего президента США Джо Байдена скоро начнут «отходить в прошлое».