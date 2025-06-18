Дмитриев: энергетические компании США стремятся вернуться в РФ

Дмитриев в интервью заявил, что между Россией и США может возобновиться прямое авиасообщение до конца 2025 г. Кроме того, американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию. По его мнению, ограничения бывшего президента США Джо Байдена скоро начнут «отходить в прошлое».