Минпромторг не получал заявок от Uniqlo на возвращение на рынок России

В начале 2022 г. в России работало 49 магазинов Uniqlo. В марте 2022 г. компания сначала объявила о продолжении работы. Янаи тогда говорил, что «одежда – это жизненная необходимость». После волны критики в Японии компания пересмотрела свою позицию. В августе 2023 г. Uniqlo полностью прекратила бизнес в России и отказалась от аренды помещений.