Минпромторг не получал заявок от Uniqlo на возвращение на рынок России
Минпромторг не получал заявок от Uniqlo на возвращение в Россию. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«О поступлении заявок в Минпромторг России от каких-либо иностранных брендов о возвращении на российский рынок мне неизвестно», – уточнил Чекушов.
14 мая председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью «Ведомостям» сообщил о своем диалоге с основателем Uniqlo Тадаси Янаи относительно возможного возвращения компании в Россию. Японский бизнесмен пояснил, что не может этого сделать, поскольку дал обещание не возвращаться. Репик отметил, что на первоначальное решение предпринимателя повлияли акции протеста.
В начале 2022 г. в России работало 49 магазинов Uniqlo. В марте 2022 г. компания сначала объявила о продолжении работы. Янаи тогда говорил, что «одежда – это жизненная необходимость». После волны критики в Японии компания пересмотрела свою позицию. В августе 2023 г. Uniqlo полностью прекратила бизнес в России и отказалась от аренды помещений.
Российское подразделение Uniqlo (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После ухода с российского рынка компания зафиксировала убыток в 10,7 млрд руб. В отчетности за III квартал 2023 финансового года сообщалось о «полном закрытии бизнеса» в стране.