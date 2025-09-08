Цивилев: угольная отрасль РФ смогла перестроиться после объявления санкций
Российская угольная отрасль смогла перестроиться после объявления западных санкций. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью «России 24».
«Я считаю, что это стресс-сценарий, который нам организовали, не по нашему желанию организовал коллективный Запад, только пошел на благо нашей угольной отрасли и нашей промышленности целиком», – подчеркнул Цивилев.
По его словам, Россия преодолела много мировых угольных кризисов. Минэнерго внедрило программу по поддержке угольной отрасли, включающую широкие меры поддержки, в частности отсрочку по налоговым платежам, реструктуризацию банковских кредитов и поддержку перевозок на экспорт.
26 июля правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября 2025 г. До конца осени к предприятиям отрасли не будут применяться взыскания по налоговым и страховым задолженностям, которые сформировались на 1 июня 2025 г., при условии отсутствия процедуры банкротства.
3 сентября кабмин ввел льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожской и Херсонской областях. Для перевозок там установлен понижающий коэффициент 0,48. Льгота распространяется на транспортировку угля, осуществляемую ФГУП «Железные дороги Новороссии». Решение направлено на поддержку угольных предприятий в указанных регионах и сохранение их экономического потенциала.