Цивилев: угольная отрасль РФ смогла перестроиться после объявления санкций

26 июля правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября 2025 г. До конца осени к предприятиям отрасли не будут применяться взыскания по налоговым и страховым задолженностям, которые сформировались на 1 июня 2025 г., при условии отсутствия процедуры банкротства.