Цивилев заявил о рассмотрении поддержки для более 42 угольных предприятий

Цивилев напомнил, что в России внедрили программу по поддержке угольной отрасли, включающую отсрочку по налоговым платежам, реструктуризацию банковских кредитов и поддержку перевозок на экспорт. По его словам, угольный сектор является важнейшим для России. Он обеспечивает работу ключевых секторов экономики и участвует в решении социальных задач. В стране есть возможности для того, чтобы улучшить ситуацию на отечественном рынке.