Цивилев заявил о рассмотрении поддержки для более 42 угольных предприятий

Ведомости

Подкомиссия рассмотрела программы индивидуальной поддержки для более 42 российских угольных предприятий, которые находятся в тяжелом положении. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью «России 24».

Цивилев напомнил, что в России внедрили программу по поддержке угольной отрасли, включающую отсрочку по налоговым платежам, реструктуризацию банковских кредитов и поддержку перевозок на экспорт. По его словам, угольный сектор является важнейшим для России. Он обеспечивает работу ключевых секторов экономики и участвует в решении социальных задач. В стране есть возможности для того, чтобы улучшить ситуацию на отечественном рынке.

26 июля правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для предприятий отрасли до 30 ноября. До конца осени к ним не будут применяться взыскания по налоговым и страховым задолженностям, которые сформировались на 1 июня 2025 г., при условии отсутствия процедуры банкротства.

3 сентября кабмин ввел льготные тарифы на железнодорожные перевозки угля в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для перевозок в указанных регионах установлен понижающий коэффициент 0,48. Льгота распространяется на транспортировку угля, осуществляемую ФГУП «Железные дороги Новороссии».

15 июля замглавы Минэнерго России Дмитрий Исламов заявил, что ситуация в угольной отрасли продолжает ухудшаться. Закрыто или находится на грани закрытия 51 предприятие, по итогам 2024 г. убытки составили 112,6 млрд руб.

