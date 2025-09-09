Anglo American и Teck Resources договорились о слиянии на $53 млрд
Горнодобывающие компании британская Anglo American и канадская Teck Resources достигли договоренности о слиянии и создании компании Anglo Teck. Об этом сообщается на сайте Anglo American.
По оценке Reuters, совокупная рыночная капитализация обеих компаний превысит $53 млрд.
Акционерам Anglo American будет принадлежать порядка 62,4% объединенной компании, акционеры Teck получат примерно 37,6%. Перед заключением сделки Anglo American собирается выплатить своим акционерам особые дивиденды на $4,5 млрд (около $4,19 на бумагу).
Штаб-квартира Anglo Teck будет располагаться в Ванкувере. Должность главного исполнительного директора компании займет генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад, глава Teck Джонатан Прайс станет его заместителем. Советы директоров двух компаний единогласно поддержали сделку и рекомендовали ее акционерам. Планируется, что слияние будет завершено в течение 12-18 месяцев в случае получения необходимых разрешений и поддержки акционеров.
«У нас есть уникальная возможность объединить усилия двух уважаемых горнодобывающих компаний, чьи портфели и возможности во многом дополняют друг друга», – подчеркнул Ванблад.
В сообщении компании говорится, что Anglo Teck станет одним из крупнейших в мире поставщиков железной руды и цинка. Потенциальный ежегодный синергетический эффект от сделки оценивается в $800 млн.