Anglo American и Teck Resources договорились о слиянии на $53 млрд

Штаб-квартира Anglo Teck будет располагаться в Ванкувере. Должность главного исполнительного директора компании займет генеральный директор Anglo American Дункан Ванблад, глава Teck Джонатан Прайс станет его заместителем. Советы директоров двух компаний единогласно поддержали сделку и рекомендовали ее акционерам. Планируется, что слияние будет завершено в течение 12-18 месяцев в случае получения необходимых разрешений и поддержки акционеров.