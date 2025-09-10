Bloomberg: Китай может стать крупнейшим импортером трубопроводного газа

«Китай, вероятно, является хорошим примером того, как можно создать для себя множество вариантов», – заявил директор IGU по стратегии и защите интересов Марк МакКрори. Он рассказал, что сейчас большинство крупных стран стремятся диверсифицировать источники поставок, используя как СПГ, так и трубопроводы.