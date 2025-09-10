Газета
Главная / Бизнес /

Bloomberg: Китай может стать крупнейшим импортером трубопроводного газа

Ведомости

Китай может обогнать Германию и стать крупнейшим импортером трубопроводного природного газа. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Rystad Energy, в 2024 г. Китай сравнялся с Германией. Ожидается, что он выйдет на первое место благодаря увеличению импорта из России. Строительство газопровода «Сила Сибири – 2» укрепит эту позицию, пишет Bloomberg.

«Китай, вероятно, является хорошим примером того, как можно создать для себя множество вариантов», – заявил директор IGU по стратегии и защите интересов Марк МакКрори. Он рассказал, что сейчас большинство крупных стран стремятся диверсифицировать источники поставок, используя как СПГ, так и трубопроводы.

Переход Германии от относительно дешевого российского газа на СПГ из США, согласно материалам Bloomberg, привел страну к усилению волатильности цен.

2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Глава российской компании Алексей Миллер тогда заявил, что реализация проекта приведет к 50 млрд куб. м газа, которые будут поступать из России в Китай транзитом через Монголию ежегодно.

Bloomberg писало, что «Сила Сибири – 2» потенциально может изменить глобальные потоки газа в следующем десятилетии за счет компенсации Россией потерянных поставок в Европу и снижения рисков для Китая на рынке СПГ.

