Bloomberg: «Сила Сибири – 2» изменит мировой транзит в ближайшие 10 лет

По данным агентства, Китай не намерен быть зависимым от одного поставщика СПГ, а рисков, связанных с США, поможет избежать наращивание сотрудничества с Россией. Кроме того, пишет Bloomberg, трубопровод, размещенный на суше, может быть более безопасным, чем морские маршруты.