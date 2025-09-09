Bloomberg: «Сила Сибири – 2» изменит мировой транзит в ближайшие 10 лет
Трубопровод «Сила Сибири – 2» потенциально может изменить глобальные потоки газа в следующем десятилетии за счет компенсации Россией потерянных поставок в Европу и снижения рисков для Китая на рынке СПГ, где лидером являются США, пишет Bloomberg.
«Сила Сибири – 2» может существенно увеличить приток российского газа в Китай. И в отличие от «Силы Сибири – 1», которая транспортирует газ из Восточной Сибири, новый трубопровод будет поставлять топливо в Китай с ямальских газовых месторождений в Западной Сибири, которые раньше снабжали Европу», – указали авторы публикации.
По данным агентства, Китай не намерен быть зависимым от одного поставщика СПГ, а рисков, связанных с США, поможет избежать наращивание сотрудничества с Россией. Кроме того, пишет Bloomberg, трубопровод, размещенный на суше, может быть более безопасным, чем морские маршруты.
2 сентября Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Глава российской компании Алексей Миллер тогда заявил, что реализация проекта приведет к 50 млрд куб. м газа, которые будут поступать из России в Китай транзитом через Монголию ежегодно.
5 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал, что цена газа, поставляемого в Китай по газопроводу «Сила Сибири – 2», будет рыночной. Она будет определяться по той же формуле, что и при поставках в Европу. Трубопровод, по его словам, является взаимовыгодным проектом для обеих стран.