Спрос на курительный табак в России упал на 19%

Стоимость курительного табака выросла в Москве на 26% (с 223 до 281 руб. за 100 г) и в Санкт-Петербурге на 25% (с 267 до 333 руб.). В Краснодарском крае цена на курительный табак снизилась на 14%, а в Красноярском крае – на 12%.