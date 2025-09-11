Спрос на курительный табак в России упал на 19%
Летом в большинстве регионов России зафиксировано снижение продаж сигарет и курительного табака в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Средний спрос на сигареты по стране уменьшился на 17%, а на курительный табак – на 19%, следует из исследования «Контур.Маркета» на основе анализа 21,2 млн чеков, пишет ТАСС.
Цены на табачную продукцию выросли: сигареты подорожали в среднем на 13%, а курительный табак – на 8%. Наибольшее снижение продаж сигарет отмечено в Новосибирской области (30%), Пермском крае (29%) и Тюменской области (29%). В Свердловской области продажи сигарет упали на 24%. В Москве наблюдался рост продаж сигарет на 2%.
Цены на сигареты значительно выросли в Санкт-Петербурге (на 19%, с 244 до 290 руб. за пачку), Красноярском крае (на 16%), Москве (на 16%) и Свердловской области (на 15%, средняя цена 199 руб.). Продажи курительного табака снизились в Тюменской области (33%), Свердловской области (31%), Новосибирской области (28%) и Пермском крае (22%).
Стоимость курительного табака выросла в Москве на 26% (с 223 до 281 руб. за 100 г) и в Санкт-Петербурге на 25% (с 267 до 333 руб.). В Краснодарском крае цена на курительный табак снизилась на 14%, а в Красноярском крае – на 12%.
«Ведомости» писали, что, по данным ВОЗ на 2022 г., табак употребляли 20,9% населения планеты – это порядка 1,7 млрд человек. Около 80% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Курение остается преимущественно мужской привычкой: на одну курящую женщину в среднем приходится четверо курящих мужчин.
Ежегодно в мире от последствий курения умирают свыше 8 млн человек, из которых 1,3 млн – от пассивного курения. В Европе эта цифра составляет порядка 1,1 млн человек, и 153 000 них – пассивные курильщики. В среднем курение на протяжении всей жизни сокращает ее продолжительность на 10 лет.