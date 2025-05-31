Колумб не виноват: курение в России и мире в цифрах и графиках

Согласно данным мониторинга ситуации с курением в России от ВЦИОМ, доля курильщиков среди россиян снизилась с 41% в 2009 г. до 33% в 2022 г. Это произошло в основном благодаря значительному, хотя и не всегда устойчивому росту числа людей, которые смогли отказаться от потребления табака. При этом доля заядлых курильщиков практически не изменилась. Если в 2009 г. наиболее курящей частью населения была группа 18-44 лет (48-50%), то в 2022 г. ее место заняли 25-59-летние (38-42%), то есть те, кто курил в нулевые и остался верен вредной привычке и дальше. Аналитики ВЦИОМ тогда отмечали, что молодежь 18-24 лет может стать драйвером новой модели «некурящего поведения».