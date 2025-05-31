Колумб не виноват: курение в России и мире в цифрах и графиках

Колумб не виноват: курение в России и мире в цифрах и графиках31 мая отмечается Всемирный день без табака
В 1987 г. государства – члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) учредили День без табака, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме курения и его пагубным последствиям. В 1988 г. в качестве даты празднования было выбрано 31 мая.
В 2025 г. кампания ВОЗ, приуроченная к Всемирному дню без табака, направлена на ужесточение регулирования относительно нового рынка электронных сигарет, ставших во многих странах особенно популярными среди молодежи. Табачные производители, используя манипулятивный дизайн своей продукции, привлекательные вкусы и гламурный маркетинг, отмечает ВОЗ, создают у молодых людей ложное чувство безопасности, облегчают начало употребления никотина и усложняют отказ от него.
Ситуация в мире
По данным ВОЗ на 2022 г., табак употребляли 20,9% населения планеты – это порядка 1,7 млрд человек. Около 80% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Курение остается преимущественно мужской привычкой: на одну курящую женщину в среднем приходится четверо курящих мужчин.
Ежегодно в мире от последствий курения умирают свыше 8 млн человек, из которых 1,3 млн – от пассивного курения. В Европе эта цифра составляет порядка 1,1 млн человек, и 153 000 них – пассивные курильщики. Всего в 2021 г. на европейском континенте табак стал причиной 15,4% всех смертей среди мужчин и 4,7% – среди женщин. Смертность от рака легких, вызванного курением, составляет 71% среди мужчин и 46% – среди женщин. В среднем курение на протяжении всей жизни сокращает ее продолжительность на десять лет.
Существуют и другие оценки уровня смертности, связанной с курением. Например, в масштабном исследовании глобального бремени болезней, проведенном американским Институтом показателей и оценки состояния здоровья (IHME), говорится, что в 1990-2021 гг. число летальных исходов во всем мире, вызванных употреблением табака, возросло на 30% и достигло 6,18 млн. Оценка смертности от пассивного курения при этом совпадает с данными ВОЗ: 1,29 млн человек (рост на 11% за 30 лет).
Отчасти меньший рост смертности из-за пассивного курения может быть связан с активизацией странами и международными организациями усилий по борьбе с пагубной привычкой. Так, в большинстве стран запрещено курить в общественных учреждениях и транспорте.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 2022 г., почти каждый пятый взрослый американец курит. При этом доля курильщиков обычных сигарет снизилась, а электронных – выросла. Особенно популярен этот тип продукции среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (15,3%), в то время как обычные сигареты предпочитают преимущественно американцы в возрасте от 45 до 64 лет. Обычные сигареты в США курят 13,2% мужчин и 10% женщин, а электронные – 6,9% мужчин и 5,2% – женщин.
В Евросоюзе (ЕС), по данным Евростата на 2019 г., 18,4% населения в возрасте 15 лет и старше ежедневно курили. Среди стран – членов ЕС доля ежедневных курильщиков варьировалась от 6,4% в Швеции и 9,9% в Финляндии до 23,6% в Греции и 28,7% в Болгарии.
Все формы употребления табака вредны, и безопасного уровня его воздействия не существует, подчеркивают в ВОЗ. Налоги на табак остаются наиболее экономически эффективным способом борьбы с курением, особенно среди молодежи и групп с низким уровнем дохода. Увеличение стоимости табака на 10% в результате введения акциза приводит к снижению его потребления примерно на 4% в странах с высоким уровнем дохода и на 5% – в странах с низким и средним уровнем дохода.
Бросить курить никогда не поздно с точки зрения здоровья, указывает ВОЗ. Уже через год после отказа от этой вредной привычки риск развития ишемической болезни сердца становится примерно вдвое ниже, чем у курильщика. Через 5-15 лет риск инсульта снижается до уровня, присущего некурящим, а через 10 лет – смертность от рака легких падает примерно в два раза по сравнению с курящими. Однако многие положительные изменения проявляются намного раньше. Например, работа кровеносной системы и легких улучшается уже через 2-12 недель, а кашель и одышка уменьшаются в течение 1-9 месяцев.
В России
По данным «Выборочного наблюдения здоровья населения» (проводится ежегодно Росстатом) за 2024 г., в России курят 18,7% жителей, причем наибольшая доля тех, кто делает это ежедневно, – население от 35 до 44 лет. Данные также показывают, что 18,3% подростков к 15-17 годам уже пробовали сигареты, но смогли отказаться от них в дальнейшем. При этом доля курящих ежедневно в данной возрастной группе даже превосходит этот же показатель для группы 18-19 лет. Из данных Росстата следует, что мужчины в России курят гораздо чаще женщин: лишь 43,5% мужчин никогда не пробовали курить, в то время как среди женщин таких 86,3%.
По результатам исследования ВЦИОМ (проведено в августе 2024 г.), опыт курения есть у 62% россиян старше 18 лет. Потребляли сигареты, системы нагревания табака (стики) или вейпы на момент опроса 31% респондентов. 24% граждан курят сигареты (из них 18% курят только их, а еще 6% – совмещают с другими источниками никотина), чаще всего это лица 35-45 лет.
Вейпы используют 9% (5% только их, совмещают – 4%) населения, в основном это жители крупных городов до 35 лет. Стики применяют только 6% граждан (2% только их, совмещают – 4%). Когда-либо в жизни сигареты пробовали 60% совершеннолетних россиян, вейпы – 21%, а стики – 17%. По данным Росстата, за шесть лет доля курящих (любое количество сигарет) в России снизилась с 24,2 до 18,7%.
Результаты другого исследования Росстата – «Комплексного наблюдения условий жизни населения» (проводится раз в два года) за 2011-2024 гг. – показывают иные цифры. Согласно этим данным, за 13 лет доля курильщиков снизилась с 31,1 до 25,5%. При этом доля бросивших курить за это время выросла лишь с 7,1 до 9,5%. В большей степени – на 3,1 п. п. – увеличилась часть респондентов, которые никогда и не пробовали курить.
Согласно данным мониторинга ситуации с курением в России от ВЦИОМ, доля курильщиков среди россиян снизилась с 41% в 2009 г. до 33% в 2022 г. Это произошло в основном благодаря значительному, хотя и не всегда устойчивому росту числа людей, которые смогли отказаться от потребления табака. При этом доля заядлых курильщиков практически не изменилась. Если в 2009 г. наиболее курящей частью населения была группа 18-44 лет (48-50%), то в 2022 г. ее место заняли 25-59-летние (38-42%), то есть те, кто курил в нулевые и остался верен вредной привычке и дальше. Аналитики ВЦИОМ тогда отмечали, что молодежь 18-24 лет может стать драйвером новой модели «некурящего поведения».
Чаще всего россияне начинают курить еще в подростковом возрасте.
Самые «курящие» регионы России – это Еврейская автономная область (30,4% населения курит ежедневно), Бурятия (25,6%), Амурская область (24,6%), а также республики Алтай (24,4%) и Коми (23,6%). Меньше всего пагубная привычка распространена среди жителей Чечни (0,1%), Ингушетии (2,3%), Дагестана (7,2%), Кабардино-Балкарии (8,4%) и Мордовии (9,2%). В Москве этот показатель составляет 18,3%, а в Санкт-Петербурге – 11,9%.
Аналитики ВЦИОМ отмечают различие главных мотивов начала курения традиционной и альтернативной никотиносодержащей продукции. Большинство россиян начинают курить сигареты из-за влияния курящих друзей (55% опрошенных), интереса (29%) и стресса (25%). В то же время вейпы и стики люди пробуют из-за отсутствия запаха табака (53% и 43% соответственно), а также желания отказаться от обычных сигарет (40%).
Среди курильщиков обычных сигарет нет единого мнения о том, как их привычка влияет на здоровье. 47% считают, что курение вредно, в то время как 46% не видят в этом проблемы. Среди потребителей вейпов и стиков ситуация иная: 24% и 29% указывают на ухудшение самочувствия, а 56% и 48% – не замечают негативных последствий. 62% курильщиков сигарет, 62% потребителей вейпов и 56% пользователей стиков выразили желание бросить курить.