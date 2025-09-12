ЕК проведет повторную оценку финансирования расширения АЭС «Пакш-2»
Еврокомиссия (ЕК) вновь проведет оценку финансирования Венгрией проекта АЭС «Пакш-2», в рамках которого будут построены новые ядерные реакторы, после решения суда Евросоюза (ЕС) о признании прежнего положительного заключения не соответствующим регламенту объединения, заявил журналистам представитель ЕК Олоф Джилл.
«Сейчас мы, безусловно, тщательно проанализируем и изучим это постановление, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах. С юридической точки зрения, мы вернулись к предварительному этапу, то есть к открытому формальному расследованию», – отметил Джилл (цитата по ТАСС).
Он объяснил, что повторная проверка может привести к двум исходам. Первый вариант предполагает, что ЕК примет положительное решение и безоговорочно одобрит предоставление Венгрией субсидий на строительство реакторов. Еще один итог – одобрение постановления европейского суда юстиции и запрет на предоставление такой меры господдержки.
11 августа суд ЕС аннулировал ранее выданное разрешение Еврокомиссии (ЕК) на финансирование строительства. Его должна была осуществлять компания Nizhny Novgorod Engineering. В суде посчитали, что ЕК изучила только вопрос о том, «отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи». При этом была пропущена проблема соответствия прямого заключения контракта на строительство правилам ЕС в области госзакупок.
12 августа госкорпорация «Росатом» заявила, что строительство ядерных реакторов на атомной электростанции «Пакш-2» продолжится, несмотря на решение суда Евросоюза. Представители компании подчеркнули, что для них первостепенно выполнение проекта по высочайшим международным стандартам безопасности и полном соответствии с контрактными обязательствами.