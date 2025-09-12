ЕК проведет повторную оценку финансирования расширения АЭС «Пакш-2»

11 августа суд ЕС аннулировал ранее выданное разрешение Еврокомиссии (ЕК) на финансирование строительства. Его должна была осуществлять компания Nizhny Novgorod Engineering. В суде посчитали, что ЕК изучила только вопрос о том, «отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи». При этом была пропущена проблема соответствия прямого заключения контракта на строительство правилам ЕС в области госзакупок.