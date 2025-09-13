«Азимут» возобновит полеты из Краснодара в Стамбул с 17 сентября

11 сентября Минтранс России объявил об открытии аэропорта Краснодара. Полеты гражданских самолетов будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, но не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Первый регулярный рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. Аэропорт прекратил работу в конце февраля 2022 г. по соображениям безопасности.