«Азимут» возобновит полеты из Краснодара в Стамбул с 17 сентября
Авиакомпания «Азимут» возобновит полеты из аэропорта Краснодара в Стамбул с 17 сентября. С 23 сентября будут возобновлены рейсы в Ереван, с 27 сентября – в Анталью. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Авиабилеты доступны на сайте авиакомпании.
11 сентября Минтранс России объявил об открытии аэропорта Краснодара. Полеты гражданских самолетов будут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, но не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Первый регулярный рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. Аэропорт прекратил работу в конце февраля 2022 г. по соображениям безопасности.
После открытия воздушной гавани о возобновлении полетов в Краснодар сообщили несколько российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», S7 Airlines и «Победу». Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин говорил, что после открытия аэропорта турпоток на курорты в Краснодаре осенью может вырасти в пределах 35%.