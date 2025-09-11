Газета
АТАГ: турпоток в Краснодарский край может увеличиться в пределах 35%

Ведомости

После открытия аэропорта в Краснодаре турпоток на курорты в регионе осенью может увеличиться в пределах 35%. Об этом ТАСС сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Он подчеркнул, что открытие воздушной гавани может поменять «весь расклад на бархатный туристический сезон», а также укрепить позиции Краснодарского края. При этом Брагин отметил, что все будет зависеть от количества рейсов в регион и цен на них.

11 сентября Минтранс России объявил, что краснодарский аэропорт вновь открыт для приема и выпуска самолетов с 9:00 мск 11 сентября.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания в сентябре запустит прямые рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Кроме того, с 17 сентября перевозчик возобновит полеты из Москвы.

