Биржевая цена бензина Аи-92 обновила очередной рекорд

Стоимость бензина марки Аи-92 на торгах выросла на на 1,9% и достигла 73 144 руб. за тонну, обновив рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

15 сентября «Коммерсантъ» писал, что розничные цены на бензин с января по сентябрь 2025 г. возросли на 7,21% и обогнали общую инфляцию более чем в полтора раза.

По данным «Петромаркета», средняя по России розничная цена бензина АИ-92 на 5 сентября составляла 60,1 руб. за литр, АИ-95 – 64,7 руб. за литр. Это на 2,7% выше, чем показатели 1 августа. По сравнению со 2 августа 2024 г. котировки увеличились на 10% для АИ-92 и 9,5% для АИ-95.

4 сентября заместитель главы ФАС России Виталий Королев сообщил, что ведомство предложило ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких российских регионах и наращиванию поставок на региональные нефтебазы. По его словам, служба ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка предложением.

