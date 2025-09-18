Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке «Домодедово»

9 сентября глава Минфина говорил, что ведомство может продать аэропорт «Домодедово» до конца 2025 г. Тогда он рассказал, что на покупку актива уже есть претендент, однако имя потенциального инвестора не раскрыл. Сделка будет проводиться через открытые торги, чтобы была рыночная цена.