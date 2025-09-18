Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке «Домодедово»
Российские инвесторы проявляют интерес к приобретению аэропорта «Домодедово». В скорой реализации актива заинтересован и Минфин, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «России 24».
«Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива, тот, собственно, и приобретет. Такой интерес есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов», – сказал министр.
По мнению Силуанова, бизнес управляет подобными видами активов более эффективно, чем государство, поэтому ведомство заинтересовано в том, чтобы аэропорт приобрел нового владельца в скором времени. «Ну и, конечно, денежки в казну нам тоже нужны», – добавил он.
9 сентября глава Минфина говорил, что ведомство может продать аэропорт «Домодедово» до конца 2025 г. Тогда он рассказал, что на покупку актива уже есть претендент, однако имя потенциального инвестора не раскрыл. Сделка будет проводиться через открытые торги, чтобы была рыночная цена.
17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с аэропортом. Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Владелец холдинга Дмитрий Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.