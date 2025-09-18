В России с начала года собрали около 114 млн тонн зерна

9 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что к тому моменту было собрано почти 105 млн т зерна. Он подчеркивал, что уборочная кампания идет в штатном режиме и соответствует графику. Кроме того, по его словам, сев озимых культур проведен на площади 4 млн га. Работы стартовали почти в половине регионов страны, а всего под озимые планируется засеять около 20 млн га – на уровне прошлого года.