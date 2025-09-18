В России с начала года собрали около 114 млн тонн зерна
В России с начала 2025 г. собрано порядка 114 млн т зерна. Прогноз по итогам года остается на уровне 135 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«На текущий день мы собрали порядка 114 млн т зерновых, из них 84 млн т пшеницы», – отметила она (цитата по ТАСС).
9 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что к тому моменту было собрано почти 105 млн т зерна. Он подчеркивал, что уборочная кампания идет в штатном режиме и соответствует графику. Кроме того, по его словам, сев озимых культур проведен на площади 4 млн га. Работы стартовали почти в половине регионов страны, а всего под озимые планируется засеять около 20 млн га – на уровне прошлого года.
В конце мая Союз экспортеров и производителей зерна прогнозировал урожай пшеницы в 2025/26 сельхозгоду на уровне 85–90 млн т. Это выше показателя сезона 2024/25 (82,6 млн т), но ниже результатов двух предыдущих лет: в 2023/24 г. собрано 92,8 млн т пшеницы, в 2022/23 г. – 104,2 млн т.