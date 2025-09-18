ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию
Американская нефтяная компания ExxonMobil не планирует возвращаться к работе в России. Об этом заявил Financial Times исполнительный директор компании Даррен Вудс.
«У нас нет планов по возвращению в Россию», – подчеркнул Вудс.
Он уточнил, что руководство ExxonMobil ведет переговоры с властями России по поводу возвращения активов компании на $4,6 млрд, а не об инвестициях в страну.
26 августа Reuters сообщило, что США и Россия на переговорах в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждали возможность реализации нескольких энергетических сделок. По данным агентства, в качестве стимулов для ослабления санкций против Москвы и смягчения ее позиции по украинскому вопросу рассматривались разные проекты. Среди них было возвращение ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1».
3 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал ошибкой выход ExxonMobil из проекта «Сахалин-1». По его мнению, проект выгоден для компании и США в целом.
Губернатор также обратил внимание на указ президента РФ Владимира Путина, определяющий условия возвращения ExxonMobil в «Сахалин-1». Он подчеркнул, что документ свидетельствует о возможном возобновлении сотрудничества.