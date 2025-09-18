ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию

26 августа Reuters сообщило, что США и Россия на переговорах в контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждали возможность реализации нескольких энергетических сделок. По данным агентства, в качестве стимулов для ослабления санкций против Москвы и смягчения ее позиции по украинскому вопросу рассматривались разные проекты. Среди них было возвращение ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1».