Самыми быстрорастущими по выручке стартапами стали финуслуги
Выручка стартапов в сфере финансовых услуг в 2024 г. выросла на 68% в сравнении с 2023 г. и составила 21,8 млрд руб., говорится в исследовании Т1, с которым ознакомились «Ведомости». Среди других 32 отраслей, например, розничной торговли, строительства, управления персоналом, это самый высокий темп роста.
Аналитики объединили отраслью финуслуг стартапы, которые занимаются инвестициями и трейдингом, блокчейном и криптовалютами, представляют собой агрегаторы и маркетплейсы и др. Всего таких компаний оказалось 198 с учетом ликвидированных за 2024 г., отметили в T1.
Бизнес в промышленной сфере за 2024 г. увеличил выручку на 14% до 28,7 млрд руб. В кибербезопасности рост выручки год к году составил 49%, или 11 млрд руб. Для участия в исследовании к стартапам предъявлялись такие требования, как возраст старше пяти лет, количество сотрудников не более 150 человек, не выше 25 млрд руб. стоимости бизнеса (по оценкам) и объем совокупной выручки – не выше 2,5 млрд руб.
При этом наибольшее число стартапов в России в 2024 г. зафиксировали в отрасли разработки программного обеспечения (ПО). За год появилось 47 новых компаний, а совокупная выручка сегмента увеличилась на 37% по сравнению с 2023 г. и составила 76,1 млрд руб.
18 сентября стало известно, что «MТС Web Services» (входит в группу МТС) запустила международную акселерационную программу для стартапов в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и корпоративных SaaS-решений. Участники смогут получить инвестиции в размере до $2 млн (от 10 млн до 160 млн руб.) на проект. По словам источника «Ведомостей», близкого к компании, общий бюджет акселератора может составить около $20 млн.