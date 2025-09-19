Самыми быстрорастущими по выручке стартапами стали финуслуги

Бизнес в промышленной сфере за 2024 г. увеличил выручку на 14% до 28,7 млрд руб. В кибербезопасности рост выручки год к году составил 49%, или 11 млрд руб. Для участия в исследовании к стартапам предъявлялись такие требования, как возраст старше пяти лет, количество сотрудников не более 150 человек, не выше 25 млрд руб. стоимости бизнеса (по оценкам) и объем совокупной выручки – не выше 2,5 млрд руб.