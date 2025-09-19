Bloomberg: Индия продолжит закупать нефть из России в ноябре и декабре
Индийские нефтеперерабатывающие заводы активно закупают российскую нефть и планируют продолжить закупки в ноябре и декабре 2025 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, поставки нефти из России в Индию последнее время сократились. Это связано с тем, что в начале августа индийские нефтеперерабатывающие заводы приостанавливали закупки.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составил 50%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман говорил, что страна продолжит закупать российскую нефть.
2 сентября министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что страна надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю 2025 г. По его словам, на переговорах между странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй.