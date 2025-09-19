Bloomberg: Индия продолжит закупать нефть из России в ноябре и декабре

2 сентября министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что страна надеется заключить двустороннее торговое соглашение с США к ноябрю 2025 г. По его словам, на переговорах между странами торговые вопросы вышли на первый план, а геополитические моменты отошли на второй.