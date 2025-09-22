Иран и Россия намерены продолжать сотрудничество в развитии АЭС

1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту РФ Владимиру Путину на полях саммита ШОС, что лично взял под контроль устранение всех препятствий для расширения сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят особый и многоплановый характер и включают постоянный диалог по вопросам международной повестки, в том числе иранской ядерной программы.