Иран и Россия намерены продолжать сотрудничество в развитии АЭС

Ведомости

Иран и Россия подпишут документы о сотрудничестве в сфере развития атомных электростанций, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами. Его цитирует агентство IRNA.

«Учитывая развитие сотрудничества с Россией и текущие обстоятельства, мы примем участие в специальной выставке "Мировая неделя атома" в Москве и выступим с речью», – добавил он.

Эслами во главе иранской делегации прибыл в Москву для встречи и переговоров с российскими официальными лицами.

20 сентября стало известно, что Иран приостанавливает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии из-за действий европейской «тройки» – Великобритании, Германии и Франции.

1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту РФ Владимиру Путину на полях саммита ШОС, что лично взял под контроль устранение всех препятствий для расширения сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят особый и многоплановый характер и включают постоянный диалог по вопросам международной повестки, в том числе иранской ядерной программы.

