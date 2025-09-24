Газета
Главная / Бизнес /

ТПП: уровень возвратов в e-commerce в праздники достигает 20%

Ведомости

Уровень возвратов по некоторым сегментам в e-commerce достигает 15–20%, особенно в период Нового года, 8 марта и других праздников. Такие данные привел глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.

По его словам, массовые возвраты после праздников – заметная проблема для категорий с импульсным спросом, таких как одежда, техника, товары для дома. «Возвращают даже снегоуборочную технику после снегопадов», – отметил он.

Проблему возвратов в праздничные периоды подтвердили «Ведомостям» участники рынка. Представитель Ozon сообщил: «На розничном рынке уже есть примеры невозвратных категорий, мы готовы обсуждать такие механики в онлайне для защиты от мошенничества». В компании подтвердили рост количества возвратов в праздничные периоды.

Вопрос возвратов регулярно обсуждается участниками рынка на фоне инициативы Минэкономразвития о введении невозвратных тарифов. При этом представитель «Яндекс.Маркета» заявил, что компания, напротив, не фиксирует массовых возвратов в праздники.

