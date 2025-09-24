Болгария откажется от использования и от транзита российского газа в 2026 году

Bloomberg писал 18 сентября, что Евросоюз намерен ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ). До этого обсуждалось, что полный отказ Евросоюза от российского СПГ должен произойти к 2027 г., однако теперь сроки могут быть сокращены.