Болгария откажется от использования и от транзита российского газа в 2026 году
Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 г., объявил премьер-министр страны Росен Желязков, передает Болгарское национальное радио.
Глава правительство пояснил, что София присоединится к этой мере в рамках решения ЕС.
В июле прошлого года госкомпания Болгарии «Булгаргаз» обратилась с иском в суд более чем на 400 млн евро из-за остановки поставок газа российской компанией «Газпром экспорт» в 2022 г.
Приостановка произошла по указу президента РФ от 1 апреля 2022 г. Тогда «Газпром» перестал поставлять газ нескольким европейским компаниям из-за их отказа переводить оплату поставок в рубли. В их число вошли компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии.
Bloomberg писал 18 сентября, что Евросоюз намерен ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ). До этого обсуждалось, что полный отказ Евросоюза от российского СПГ должен произойти к 2027 г., однако теперь сроки могут быть сокращены.