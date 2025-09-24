Газета
Главная / Бизнес /

Болгария откажется от использования и от транзита российского газа в 2026 году

Ведомости

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 г., объявил премьер-министр страны Росен Желязков, передает Болгарское национальное радио.

Глава правительство пояснил, что София присоединится к этой мере в рамках решения ЕС.

В июле прошлого года госкомпания Болгарии «Булгаргаз» обратилась с иском в суд более чем на 400 млн евро из-за остановки поставок газа российской компанией «Газпром экспорт» в 2022 г. 

Приостановка произошла по указу президента РФ от 1 апреля 2022 г. Тогда «Газпром» перестал поставлять газ нескольким европейским компаниям из-за их отказа переводить оплату поставок в рубли. В их число вошли компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии.

Bloomberg писал 18 сентября, что Евросоюз намерен ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ). До этого обсуждалось, что полный отказ Евросоюза от российского СПГ должен произойти к 2027 г., однако теперь сроки могут быть сокращены.

