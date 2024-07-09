«Булгаргаз» подал в суд на российскую компанию «Газпром экспорт»
В сообщении «Булгаргаза» отмечается, что 8 июля 2024 г. началось разбирательство в Арбитражном суде в отношении компании «Газпром экспорт».
16 мая 2024 г. министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что болгарская госкомпания «Булгаргаз» намерена взыскать с «Газпрома» 400 млн евро в виде компенсации убытков, полученных из-за прекращения поставок российского газа в республику в 2022 г.
«Газпром», согласно указу президента России Владимира Путина от 1 апреля 2022 г., перестал поставлять газ нескольким европейским компаниям из-за их отказа переводить оплату поставок в рубли. В их число вошли компании из Польши, Болгарии, Германии, Нидерландов и Финляндии.
Поставки в Болгарию были прекращены с 27 апреля 2022 г. В «Газпроме» отмечали, что в случае несанкционированного отбора Болгарией газа из транзитных объемов поставки в третьи страны будут сокращены на этот объем.