Иран и Россия заключили соглашение о строительстве АЭС на $25 млрд

Ведомости

Тегеран и Москва заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган, сообщило иранское агентство IRNA. Соглашение было заключено в рамках форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, для строительства была выделена территория в 500 га.

Соглашение подписали представитель компании Iran Hormoz Насер Мансур Шарифлу и представитель АО «Росатом энергетические проекты» Дмитрий Шиганов.

22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами говорил, что Иран и Россия подпишут документы о сотрудничестве в сфере развития атомных электростанций.

Заявления о намерении сотрудничать с Москвой по вопросам атомной энергетики прозвучали после приостановки взаимодействия Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Решение принято из-за действий европейской «тройки» – Великобритании, Германии и Франции.

