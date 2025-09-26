Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Лукойл» в первом полугодии 2025 года сократил добычу на 3,9%

Ведомости

«Лукойл» в первом полугодии 2025 г. сократил добычу нефти на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., до 2,2 млн баррелей нефтяного эквивалента углеводородов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

В «Лукойле» пояснили, что снижение объемов добычи обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+. Переработка нефти на собственных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в первом полугодии составила 26,1 млн т по сравнению с 26,4 млн т за такой же период прошлого года (-1,1%). Снижение ее объема в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ группы.

29 августа «Лукойл» раскрыл финансовые результаты за первое полугодие 2025 г. по МСФО. Чистая прибыль компании снизилась в два раза по сравнению с 2024 г. и составила 287 млрд руб. Выручка сократилась на 16,9% год к году до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA уменьшился в 1,6 раза и достиг 606,2 млрд руб. Операционная прибыль продемонстрировала снижение в два раза и составила 344,7 млрд руб.

В компании указали, что слабые показатели за первое полугодие 2025 г. у нефтяных компаний являются общим трендом. Это обусловлено сокращением рублевой цены Urals на 17% по сравнению с прошлым годом и предыдущим полугодием. Примерно равный вклад также внесли укрепление рубля и снижение долларовой котировки нефти. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь