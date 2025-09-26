«Лукойл» в первом полугодии 2025 года сократил добычу на 3,9%
В «Лукойле» пояснили, что снижение объемов добычи обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+. Переработка нефти на собственных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в первом полугодии составила 26,1 млн т по сравнению с 26,4 млн т за такой же период прошлого года (-1,1%). Снижение ее объема в основном связано с ремонтными работами на российских НПЗ группы.
29 августа «Лукойл» раскрыл финансовые результаты за первое полугодие 2025 г. по МСФО. Чистая прибыль компании снизилась в два раза по сравнению с 2024 г. и составила 287 млрд руб. Выручка сократилась на 16,9% год к году до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA уменьшился в 1,6 раза и достиг 606,2 млрд руб. Операционная прибыль продемонстрировала снижение в два раза и составила 344,7 млрд руб.
В компании указали, что слабые показатели за первое полугодие 2025 г. у нефтяных компаний являются общим трендом. Это обусловлено сокращением рублевой цены Urals на 17% по сравнению с прошлым годом и предыдущим полугодием. Примерно равный вклад также внесли укрепление рубля и снижение долларовой котировки нефти.