Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Иран предоставил России территорию для строительства участка коридора Север – Юг

Ведомости

Тегеран передал России территорию под строительство железной дороги Решт – Астара для международного транспортного коридора Север – Юг. Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, передает «РИА Новости».

Всего было передано около 34 км участка земли. Закончить процесс выкупа земли планируется до третьей декады марта 2026 г.

Международный транспортный коридор (МТК) Север – Юг связывает северо-западную часть ЕАЭС и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана. Транскаспийская ветка МТК предусматривает перевозку грузов по Каспийскому морю через порты Астрахань, Оля и до иранских портов Энзали, Амирабад, Ноушехр и др.

22 мая в РЖД заявили, что считают перспективным продление МТК Север – Юг в направлении Африки и готовы сотрудничать в рамках этого проекта совместно с заинтересованными логистическими бизнесами.

26 сентября Иран и Россия заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, для строительства была выделена территория в 500 га. Редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров говорил «Ведомостям», что, судя по мощностям энергоблоков на станции, будут типовые для новых российских и зарубежных станций, возводимых «Росатомом», реакторы ВВЭР-1200. Мощность одного такого блока – 1,2 ГВт, таким образом, суммарно мощность АЭС составит около 4,8 ГВт.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь