Иран предоставил России территорию для строительства участка коридора Север – Юг
Тегеран передал России территорию под строительство железной дороги Решт – Астара для международного транспортного коридора Север – Юг. Об этом сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек, передает «РИА Новости».
Всего было передано около 34 км участка земли. Закончить процесс выкупа земли планируется до третьей декады марта 2026 г.
Международный транспортный коридор (МТК) Север – Юг связывает северо-западную часть ЕАЭС и страны Скандинавии с государствами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана. Транскаспийская ветка МТК предусматривает перевозку грузов по Каспийскому морю через порты Астрахань, Оля и до иранских портов Энзали, Амирабад, Ноушехр и др.
26 сентября Иран и Россия заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, для строительства была выделена территория в 500 га. Редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров говорил «Ведомостям», что, судя по мощностям энергоблоков на станции, будут типовые для новых российских и зарубежных станций, возводимых «Росатомом», реакторы ВВЭР-1200. Мощность одного такого блока – 1,2 ГВт, таким образом, суммарно мощность АЭС составит около 4,8 ГВт.