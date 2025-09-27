Иран предоставил России территорию для строительства участка коридора Север – Юг

26 сентября Иран и Россия заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, для строительства была выделена территория в 500 га. Редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров говорил «Ведомостям», что, судя по мощностям энергоблоков на станции, будут типовые для новых российских и зарубежных станций, возводимых «Росатомом», реакторы ВВЭР-1200. Мощность одного такого блока – 1,2 ГВт, таким образом, суммарно мощность АЭС составит около 4,8 ГВт.