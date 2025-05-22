РЖД готова участвовать в продлении МТК «Север – Юг» в сторону Африки

По словам Павлова, холдинг учитывает потенциал развития торговли со странами Африки и непосредственно участвует в обеспечении стабильного мультимодального грузового сообщения с ними. Компания доставляет грузы на северо-запад Азово-Черноморского бассейна, а затем они идут в Африку. В том числе, отметил первый замглавы РЖД, в 2024 г. объем перевезенного российского зерна достиг 8 млн т. Среди основных направлений таких перевозок: Египет, Алжир, Кения, Нигерия и ЮАР.