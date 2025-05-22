РЖД готова участвовать в продлении МТК «Север – Юг» в сторону Африки
«Российские железные дороги» (РЖД) считают перспективным продление международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» в направлении Африки и готовы сотрудничать в рамках этого проекта совместно с заинтересованными логистическими бизнесами. Об этом сообщил первый замглавы транспортной компании Сергей Павлов в Госдуме в ходе заседания экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, передает ТАСС.
По словам Павлова, холдинг учитывает потенциал развития торговли со странами Африки и непосредственно участвует в обеспечении стабильного мультимодального грузового сообщения с ними. Компания доставляет грузы на северо-запад Азово-Черноморского бассейна, а затем они идут в Африку. В том числе, отметил первый замглавы РЖД, в 2024 г. объем перевезенного российского зерна достиг 8 млн т. Среди основных направлений таких перевозок: Египет, Алжир, Кения, Нигерия и ЮАР.
20 мая стало известно, что депутат Госдумы Олег Савченко от «Единой России» досрочно сложит свои полномочия и перейдет на новую работу, связанную с расширением транспортных коридоров. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Госдуме, работа экс-депутата будет связана с коридором «Север – Юг».