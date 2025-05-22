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РЖД готова участвовать в продлении МТК «Север – Юг» в сторону Африки

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) считают перспективным продление международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» в направлении Африки и готовы сотрудничать в рамках этого проекта совместно с заинтересованными логистическими бизнесами. Об этом сообщил первый замглавы транспортной компании Сергей Павлов в Госдуме в ходе заседания экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, передает ТАСС.

По словам Павлова, холдинг учитывает потенциал развития торговли со странами Африки и непосредственно участвует в обеспечении стабильного мультимодального грузового сообщения с ними. Компания доставляет грузы на северо-запад Азово-Черноморского бассейна, а затем они идут в Африку. В том числе, отметил первый замглавы РЖД, в 2024 г. объем перевезенного российского зерна достиг 8 млн т. Среди основных направлений таких перевозок: Египет, Алжир, Кения, Нигерия и ЮАР.

20 мая стало известно, что депутат Госдумы Олег Савченко от «Единой России» досрочно сложит свои полномочия и перейдет на новую работу, связанную с расширением транспортных коридоров. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Госдуме, работа экс-депутата будет связана с коридором «Север – Юг».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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