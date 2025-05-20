Единоросс Савченко уходит заниматься новым проектом

Единоросс Савченко уходит заниматься новым проектомОн посвятит себя работе, связанной с проектом «Север – Юг»
Депутат Госдумы Олег Савченко («Единая Россия»), представляющий в нижней палате Волгоградскую область (84-й одномандатный Волжский округ), досрочно сложит свои полномочия в связи с переходом на новую работу. Об этом говорится в проекте постановления Госдумы, который опубликован в базе нижней палаты парламента.
Вопрос о снятии депутатских полномочий предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 22 мая.
Савченко сказал «Ведомостям», что новый проект, посвященный расширению транспортных коридоров, не позволяет ему совмещать его с деятельностью депутата – слишком много времени уходит на командировки. «Просто времени не имею, командировки сплошные», – сказал он. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к Госдуме, работа экс-депутата будет связана с коридором Север – Юг.
С момента своего избрания в нынешний созыв в 2021 г. Савченко все четыре года активно занимается транспортным коридором Север – Юг, поэтому неудивительно, что он может уйти на пост, связанный именно с этим направлением, говорит политолог Александр Сайгин. «Достаточно тяжеловато эту работу все-таки совмещать с постом депутата Госдумы. Очевидно, он решил этим проектом заняться более обстоятельно, потому что это направление стратегически важное для страны», – сказал он «Ведомостям».
Как говорил Савченко в 2023 г. каналу «Волгоград-24», коридор Север – Юг – это «огромная даже не федеральная или всероссийская, а международная программа, где российская экономика получит доступ к новым рынкам (Китай, Индия, Индонезия, страны Африки)». Тогда же Савченко подчеркнул, что этот проект находится на контроле у администрации президента. «Это связано с тем, что наше будущее, будущее нашей экономики, развития экономики зависит от того, насколько быстро, насколько качественно, насколько ответственно и технологически правильно выстроим этот проект, этот транспортный коридор. Это и порты, и дороги, это инфраструктура, складские комплексы, это и переработка. Самое главное – это и IT-технологии, которые связали бы несколько видов транспорта», – указал он.
Что такое коридор Север – Юг
Уход Савченко из Госдумы – это потеря для партии, он был достаточно популярным политиком в Волгоградской области, отмечает Сайгин. «Я, честно говоря, думал, что он продолжит работу депутатом и в новом созыве уже в 2026 г.», – признался политолог. При этом сложение полномочий еще не означает, что Савченко покинет регион, он «по-хорошему патриот» Волгоградской области, отмечает Сайгин.
По мнению политолога Ростислава Туровского, такая кадровая ротация – это часть начинающегося процесса подготовки «Единой России» к думским выборам 2026 г. и приблизительного формирования будущей фракции. «Савченко, как выходец из крупного и важного для страны бизнеса, являлся ресурсным и заметным депутатом. Его уход означает желание партии сократить число депутатов, имеющих крупные собственные бизнес-интересы», – считает он. Также такое решение позволит избежать усиления борьбы единороссов между собой в связи с сокращением числа округов – с выбыванием Савченко решить вопрос о кандидатах будет проще, добавил Туровский.
Уход такого опытного и ресурсного одномандатника, безусловно, потеря, согласился политолог Павел Склянчук. С другой стороны, для «Единой России» открывается новая возможность – выдвинуть в освободившемся избирательном округе в Волгоградской области, имеющей героическую военную историю, участника спецоперации, рассуждает он. «Таким естественным образом происходит и будет происходить реализация задачи президента по смене политической элиты», – заключил он.
Савченко родился 25 октября 1966 г. в Ленинграде. В 1989 г. окончил Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. В 2000 и 2004 гг. выдвигался кандидатом от «Единой России» на пост губернатора Волгоградской области.
С 2003 г. стал депутатом Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов. Член фракции «Единая Россия». В 2003–2007 гг. входил в состав думского комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В 2007–2011 гг. был членом комитетов Госдумы по промышленности, строительству и земельным отношениям. После избрания в декабре 2011 г. депутатом нижней палаты парламента шестого созыва вошел в состав думского комитета по промышленности. Председатель политического совета волгоградского регионального отделения «Единой России».
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина