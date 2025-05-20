Единоросс Савченко уходит заниматься новым проектом

Как говорил Савченко в 2023 г. каналу «Волгоград-24», коридор Север – Юг – это «огромная даже не федеральная или всероссийская, а международная программа, где российская экономика получит доступ к новым рынкам (Китай, Индия, Индонезия, страны Африки)». Тогда же Савченко подчеркнул, что этот проект находится на контроле у администрации президента. «Это связано с тем, что наше будущее, будущее нашей экономики, развития экономики зависит от того, насколько быстро, насколько качественно, насколько ответственно и технологически правильно выстроим этот проект, этот транспортный коридор. Это и порты, и дороги, это инфраструктура, складские комплексы, это и переработка. Самое главное – это и IT-технологии, которые связали бы несколько видов транспорта», – указал он.