ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за нарушение рекламного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила штраф в соответствии с КоАП РФ маркетплейсу «Сравни.ру» за нарушение рекламного законодательства. Об этом ведомство сообщило в Max.
25 августа ФАС признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру». По данным службы, в ролике указывалась привлекательная ставка 30% годовых, однако значительная информация об условиях размещалась мелким шрифтом на протяжении слишком короткого времени. В ведомстве сочли, что это могло ввести потребителей в заблуждение.
Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о рекламе, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.
11 сентября ФАС оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы. В радиоролике содержались сведения о кешбэке 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка, однако условия получения бонусов не раскрывались. В ведомстве сочли, что это могло ввести клиентов в заблуждение. Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и предписала прекратить ее распространение.