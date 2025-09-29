ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за нарушение рекламного законодательства

11 сентября ФАС оштрафовала МТС-банк за распространение ненадлежащей рекламы. В радиоролике содержались сведения о кешбэке 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в приложении банка, однако условия получения бонусов не раскрывались. В ведомстве сочли, что это могло ввести клиентов в заблуждение. Служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и предписала прекратить ее распространение.