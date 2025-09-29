Средний чек на Лабубу упал в 10 раз

В сентябре средняя цена Лабубу составляла 671 руб. Это в два раза ниже показателя за июнь (1343 руб.) и в 10 раз ниже, чем было в мае (6572 руб). Продажи игрушки в сентябре снизились в три раза по сравнению с июнем. В начале лета количество покупок было выше уровня мая в семь раз.