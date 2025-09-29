Газета
Главная / Бизнес /

Средний чек на Лабубу упал в 10 раз

В сентябре средний чек на персонажа Лабубу обвалился в 10 раз по сравнению с маем. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс».

В сентябре средняя цена Лабубу составляла 671 руб. Это в два раза ниже показателя за июнь (1343 руб.) и в 10 раз ниже, чем было в мае (6572 руб). Продажи игрушки в сентябре снизились в три раза по сравнению с июнем. В начале лета количество покупок было выше уровня мая в семь раз.

Как констатирует центр, спрос на Лабубу падает. После его резкого взлета весной и в начале лета произошло насыщение рынка, что привело к спаду продаж.

Уродливо-милый тренд: как Вакуку пришел на смену Лабубу

Менеджмент / Предпринимательство

15 сентября капитализация китайской Pop Mart International Group, которая занимается производством игрушек Лабубу, обвалилась почти на $13 млрд, или примерно на 25%, после достижения рекорда 26 августа. Это произошло на фоне сокращения популярности Лабубу на вторичных рынках Китая.

Персонажа Лабубу с заячьими ушами и зубастой улыбкой придумал гонконгский дизайнер Касинг Лунг для книги The Monsters в 2015 г. В 2019 г. Pop Mart выпустила фигурки и пушистые брелоки Лабубу разных цветов. Они продаются в секретных боксах, в которых находится игрушка, выбранная случайным образом. Игрушки обрели популярность в 2025 г. благодаря TikTok и знаменитостям.

