Цены на дизтопливо и Аи-92 выросли на АЗС Москвы
Цены на дизтопливо и Аи-92 продемонстрировали активный рост в конце сентября. Об этом сообщается на сайте Московской топливной ассоциации (МТА).
По данным ассоциации, средневзвешенная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС по итогам недели с 22 по 28 сентября выросла на 0,30 руб. и достигла 71,45 руб. за л, бензина марки Аи-92 – на 0,27, до 59,97 руб. за л. Бензин марки Аи-95 подорожал на 0,19 руб. Его стоимость составила 66,26 руб. за л.
По итогам почти завершившегося сентября дизтопливо подорожало в столице на 63 копейки, 92-й бензин – на 63 копейки, 95-й – на 57 копеек.
25 сентября стоимость АИ-92 на торгах выросла на 0,22% и составила 73 848 руб. за тонну, обновив рекорд. Стоимость АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ увеличилась на 0,5%, до 79 788 руб. за тонну. Цена летнего дизтоплива снизилась на 0,17% до 71 940 руб. за тонну.
В этот же день заместитель председателя кабмина Александр Новак сообщил, что правительство до конца 2025 г. продлит полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Будет введен и запрет для непроизводителей дизельного топлива. Новые меры смогут нарастить обеспеченность рынка нефтепродуктами, которые сейчас уходят на экспорт.