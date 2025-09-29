Цены на дизтопливо и Аи-92 выросли на АЗС Москвы

В этот же день заместитель председателя кабмина Александр Новак сообщил, что правительство до конца 2025 г. продлит полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Будет введен и запрет для непроизводителей дизельного топлива. Новые меры смогут нарастить обеспеченность рынка нефтепродуктами, которые сейчас уходят на экспорт.