Стоимость бензина АИ-92 на бирже вновь обновила рекорд

Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах выросла на 0,22% и достигла 73 848 руб. за тонну, обновив рекорд. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость АИ-95 по территориальному индексу европейской части России выросла на 0,5% и составила 79 788 руб. за тонну. Цена летнего дизельного топлива упала на 0,17% до 71 940 руб. за тонну.

25 сентября заместитель председателя правительства Александр Новак сообщил, что кабмин до конца 2025 г. продлит полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Также будет введен запрет для непроизводителей дизельного топлива. Новые меры смогут увеличить обеспеченность рынка нефтепродуктами, которые в настоящий момент уходят на экспорт.

23 сентября «Интерфакс» писал со ссылкой на источники о таких обсуждениях в кабмине. Несколько собеседников из нефтяных компаний сомневались в необходимости запрета на экспорт дизельного топлива. По их мнению, его на рынке пока достаточно.

27 августа правительство продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до конца сентября. В сентябре он распространяется на всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

