В самолетах «Аэрофлота» появится интернет
В самолетах «Аэрофлота» будет работать интернет, заявил глава авиакомпании Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация».
«У нас такой проект есть, мы им занимаемся», – сказал он (цитата по ТАСС).
Александровский объяснил, что подключение интернета на бортах требует больше времени. Авиация, по его словам, сильнее регламентирована с точки зрения сертификационных процедур из-за высоких требований к безопасности.
Замгендиректора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов в июне говорил, что пассажиры российских самолетов могут начать пользоваться интернетом уже в 2027-2028 гг. Появление сервиса возможно через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки от аэрокосмической компании, которая будет завершена в 2027 г.
9 апреля генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков сообщил, что «Бюро 1440» начала разработку WiFi-терминалов для самолетов «Сухой Суперджет» (SJ-100), МС-21 и Ту-214. Терминалы позволят обеспечить подключение к спутниковому интернету на протяжении всего полета.