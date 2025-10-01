В самолетах «Аэрофлота» появится интернет

Замгендиректора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов в июне говорил, что пассажиры российских самолетов могут начать пользоваться интернетом уже в 2027-2028 гг. Появление сервиса возможно через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки от аэрокосмической компании, которая будет завершена в 2027 г.