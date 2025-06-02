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Интернет в самолетах России может появиться в 2027-2028 годах

Ведомости

Пассажиры российских самолетов могут начать пользоваться интернетом уже в 2027-2028 гг. Появление соответствующего сервиса возможно через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440», заявил замгендиректора компании Дмитрий Агафонов.

«По текущим графикам, <…> когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», – сказал Агафонов на 10-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде (цитата по ТАСС).

По его словам, согласно мировым и российским опросам, о критической важности интернета в самолетах говорят около 67% пассажиров. Полностью группировка «Бюро 1440» будет развернута в 2027 г., напомнил замгендиректора фирмы.

9 апреля генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков сообщил, что «Бюро 1440» начала разработку WiFi-терминалов для самолетов «Сухой Суперджет» (SJ-100), МС-21 и Ту-214. По его словам, компания получила требования по приемо-передающим терминалам от производителя этих самолетов. Терминалы позволят обеспечить подключение к спутниковому интернету на протяжении всего полета.

В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех», занимается разработкой и производством отечественных самолетов) подтвердили, что находятся в контакте с «Бюро 1440». Представитель компании указал, что это важное направление для повышения комфорта пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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