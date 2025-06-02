Интернет в самолетах России может появиться в 2027-2028 годах

«По текущим графикам, <…> когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», – сказал Агафонов на 10-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде (цитата по ТАСС).