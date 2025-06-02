Интернет в самолетах России может появиться в 2027-2028 годах
Пассажиры российских самолетов могут начать пользоваться интернетом уже в 2027-2028 гг. Появление соответствующего сервиса возможно через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки «Бюро 1440», заявил замгендиректора компании Дмитрий Агафонов.
«По текущим графикам, <…> когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», – сказал Агафонов на 10-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде (цитата по ТАСС).
По его словам, согласно мировым и российским опросам, о критической важности интернета в самолетах говорят около 67% пассажиров. Полностью группировка «Бюро 1440» будет развернута в 2027 г., напомнил замгендиректора фирмы.
9 апреля генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков сообщил, что «Бюро 1440» начала разработку WiFi-терминалов для самолетов «Сухой Суперджет» (SJ-100), МС-21 и Ту-214. По его словам, компания получила требования по приемо-передающим терминалам от производителя этих самолетов. Терминалы позволят обеспечить подключение к спутниковому интернету на протяжении всего полета.
В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех», занимается разработкой и производством отечественных самолетов) подтвердили, что находятся в контакте с «Бюро 1440». Представитель компании указал, что это важное направление для повышения комфорта пассажиров.