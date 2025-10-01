В Запорожской области не планируется вводить ограничения на продажу бензина

1 октября глава Минэнерго Сергей Цивилев на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что ведомство планирует решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах до конца октября. Он отметил, что эта ситуация теперь находится под его личным контролем.