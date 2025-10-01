В Запорожской области не планируется вводить ограничения на продажу бензина
В Запорожской области не планируется вводить ограничения на объемы продажи бензина и дизельного топлива, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в области действительно наблюдаются временные трудности с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. Правительство РФ держит ситуацию на контроле и работает над ее стабилизацией, подчеркнул Балицкий.
Губернатор сообщил, что автозаправочные станции в Запорожской области и основные поставщики топлива обеспечены бензином «Премиум-95» и дизельным топливом.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут выдавать не более 20 л в одни руки вместо 30 л. Мера принята, так как предыдущие шаги не привели к полной стабилизации ситуации с топливом на местных АЗС.
1 октября глава Минэнерго Сергей Цивилев на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что ведомство планирует решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах до конца октября. Он отметил, что эта ситуация теперь находится под его личным контролем.