Песков: правительство принимает меры для стабилизации ситуации с бензином

Как отмечается в обращении, благодаря подготовленным предложениям кабмин сможет обеспечить внутренний рынок дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц. Среди новых правил, по данным «Коммерсанта», понижение ввозных 5%-ных таможенных пошлин на китайский, южнокорейский и сингапурский импорт бензина до нуля. Его могут ввести при ввозе продукции через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке.