Песков: правительство принимает меры для стабилизации ситуации с бензином

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство предпринимает необходимые шаги для обеспечения стабильности на рынке бензина. Его слова передает ТАСС.

«Правительство принимает необходимые меры. Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал [вице-премьер Александр] Новак как главный куратор этой области», – отметил Песков.

1 октября стало известно, что Новак направлял обращение премьер-министру Михаилу Мишустину о том, что правительство занимается подготовкой расширенных мер поддержки топливной отрасли в России из-за падения производства и нехватки бензина в ряде субъектов.

Как отмечается в обращении, благодаря подготовленным предложениям кабмин сможет обеспечить внутренний рынок дополнительными 350 000 т бензина и 100 000 т дизтоплива и более в месяц. Среди новых правил, по данным «Коммерсанта», понижение ввозных 5%-ных таможенных пошлин на китайский, южнокорейский и сингапурский импорт бензина до нуля. Его могут ввести при ввозе продукции через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке.

