Главная / Бизнес /

ФАС: новые правила для продавцов Wildberries и Ozon требуют пересмотра

В случае невыполнения рекомендаций служба примет меры антимонопольного реагирования
Ведомости

Члены экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России по развитию конкуренции в области информационных технологий считают, что новые правила для продавцов Wildberries и Ozon необходимо пересмотреть. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель службы.

В августе в ФАС поступили жалобы от представителей малого и среднего предпринимательства из-за изменения порядка работы с продавцами Wildberries. В частности, после внедрения индекса остатка товара продавцам с низким индексом приходилось выбирать между включением товаров в автоакции и оплатой услуг хранения по более высокому тарифу.

Wildberries также внедрил инструмент, принуждающий продавцов реализовать продукцию по ценам, установленным площадкой. В случае согласия предприниматели получали скидку. 23 сентября Wildberries объявил об отмене этого инструмента.

Кроме того, в ФАС пришло много обращений из-за нововведений Ozon. Ранее предприниматели могли забрать отмененные или возвращенные заказы себе или отправлять их на склад площадки. С 1 октября маркетплейс изменил правила. Теперь такие заказы автоматически отправляются на склады Ozon для повторной продажи.

В вывозе товара со складской инфраструктуры маркетплейса также возникают сложности. Продавцы не могут забронировать время для его вывоза, а у площадки нет обязательства по предоставлению таких услуг. В итоге продавцы платят за хранение в течение неопределенного времени.

Члены экспертного совета рассмотрели практики маркетплейсов на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Они сочли, что их действия содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей и в них есть признаки навязывания предпринимателям невыгодных условий работы. Новые механизмы должны носить прозрачный характер и учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства. В случае невыполнения рекомендаций ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Представитель Wildberries заявил «Ведомостям», что маркетплейс всегда следует рекомендациям ФАС и примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов.

1 октября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что топ-менеджеры Ozon 30 сентября на встрече с селлерами пообещали отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, продаваемых по схеме FBS (реализация со склада продавца), на свои склады. На следующий день маркетплейс сообщил о запуске изменений с 1 октября, как планировалось ранее. Один собеседник, участвовавший во встрече, заявил, что полная отмена новых правил возврата на ней не обсуждалась.

