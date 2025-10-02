ФАС: новые правила для продавцов Wildberries и Ozon требуют пересмотра

1 октября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что топ-менеджеры Ozon 30 сентября на встрече с селлерами пообещали отсрочить до 15 октября принудительный перевод возвратов товаров, продаваемых по схеме FBS (реализация со склада продавца), на свои склады. На следующий день маркетплейс сообщил о запуске изменений с 1 октября, как планировалось ранее. Один собеседник, участвовавший во встрече, заявил, что полная отмена новых правил возврата на ней не обсуждалась.