Главная / Бизнес /

Wildberries и Ozon ответили на претензии ФАС

Ведомости

Wildberries всегда следует рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов. Об этом заявил «Ведомостям» представитель маркетплейса, комментируя заявление ведомства по итогам заседания экспертного совета регулятора.

В Wildberries напомнили, что маркетплейс после тестирования отказался от инструмента «Привлекательная цена» и вернулся к логике работы, которая была до него. Там добавили, что платформа отслеживает обратную связь от партнеров и выступает за конструктивный диалог.

Представитель Ozon сообщил, что маркетплейс с вниманием относится к требованиям ФАС и изучает обращение службы. Платформа продолжит диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий. Ozon изучил обратную связь партнеров по процессу возвратов и понял важность упрощения процесса вывоза возврата со склада. Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад.

Ozon пообещал отсрочить новые правила возврата товаров, но не сделал этого

Бизнес / Торговля и услуги

В ближайшее время маркетплейс также запустит функцию автовывоза возвратов со склада. Платформа дополнительно рассмотрит сложные случаи и категории, для которых новый процесс возврата критичен.

2 октября члены экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий заявили, что новые правила для продавцов Wildberries и Ozon необходимо пересмотреть. Эксперты рассмотрели практики платформ на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Они сочли, что их действия содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей и в них есть признаки навязывания невыгодных условий работы.

По мнению экспертов, новые механизмы должны носить прозрачный характер и учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства. В случае невыполнения рекомендаций ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

