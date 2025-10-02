Wildberries и Ozon ответили на претензии ФАС
Wildberries всегда следует рекомендациям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и примет меры для доработки своих механик в интересах продавцов. Об этом заявил «Ведомостям» представитель маркетплейса, комментируя заявление ведомства по итогам заседания экспертного совета регулятора.
В Wildberries напомнили, что маркетплейс после тестирования отказался от инструмента «Привлекательная цена» и вернулся к логике работы, которая была до него. Там добавили, что платформа отслеживает обратную связь от партнеров и выступает за конструктивный диалог.
Представитель Ozon сообщил, что маркетплейс с вниманием относится к требованиям ФАС и изучает обращение службы. Платформа продолжит диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий. Ozon изучил обратную связь партнеров по процессу возвратов и понял важность упрощения процесса вывоза возврата со склада. Заявку на вывоз можно будет подать сразу после поступления товара на склад.
В ближайшее время маркетплейс также запустит функцию автовывоза возвратов со склада. Платформа дополнительно рассмотрит сложные случаи и категории, для которых новый процесс возврата критичен.
2 октября члены экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий заявили, что новые правила для продавцов Wildberries и Ozon необходимо пересмотреть. Эксперты рассмотрели практики платформ на соответствие принципам взаимодействия участников цифровых рынков. Они сочли, что их действия содержат риски ущемления интересов продавцов и покупателей и в них есть признаки навязывания невыгодных условий работы.
По мнению экспертов, новые механизмы должны носить прозрачный характер и учитывать ценовую политику представителей малого и среднего предпринимательства. В случае невыполнения рекомендаций ФАС примет меры антимонопольного реагирования.