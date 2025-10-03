ОАК выпустит почти наполовину больше самолетов в 2025 году
В 2025 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») выпустит почти на 50% больше самолетов, чем годом ранее. Об этом сообщил гендиректор компании Вадим Бадеха в ходе конгресса PromSpace.
«Этот год в корпорации рекордный. Мы выпустим по количеству новых самолетов больше, чем за все годы постсоветского периода», – сказал он (цитата по ТАСС).
10 июля стало известно, что ОАК передала Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолеты были изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа по программе 2025 г. и пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Воздушные судна завершили все этапы заводских испытаний, были проверены в разных режимах работы и выполнили перелет до аэродрома базирования.
В апреле ОАК отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. Убыток составил 14,19 млрд руб. против 34,85 млрд руб. в 2023 г.