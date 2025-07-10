ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается на сайте ОАК.
Самолеты были изготовлены в рамках исполнения Гособоронзаказа по программе 2025 г. и пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Воздушные судна завершили все этапы заводских испытаний, были проверены в разных режимах работы и выполнили перелет до аэродрома базирования.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха заявил, что поставки военной продукции для обеспечения потребностей Минобороны России являются одной из ключевых задач ОАК. По его словам, в текущем году планируется дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин.
Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и находящихся на большом удалении от места базирования. Истребитель может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и в любом регионе. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные боеприпасы. Он также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
Ранее ОАК передавала военному ведомству России партию Су-34 в апреле. Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков говорил, что в настоящее время Су-34 востребован в войсках: эти самолеты решают важные задачи в зоне спецоперации и демонстрируют «высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества». За два года выпуск бомбардировщика увеличился более чем в два раза.