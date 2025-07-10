Газета
Телеграм
Главная / Политика /

ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны РФ очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается на сайте ОАК.

Самолеты были изготовлены в рамках исполнения Гособоронзаказа по программе 2025 г. и пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Воздушные судна завершили все этапы заводских испытаний, были проверены в разных режимах работы и выполнили перелет до аэродрома базирования.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха заявил, что поставки военной продукции для обеспечения потребностей Минобороны России являются одной из ключевых задач ОАК. По его словам, в текущем году планируется дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и находящихся на большом удалении от места базирования. Истребитель может работать при огневом и радиоэлектронном противодействии, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях и в любом регионе. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные боеприпасы. Он также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

Ранее ОАК передавала военному ведомству России партию Су-34 в апреле. Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков говорил, что в настоящее время Су-34 востребован в войсках: эти самолеты решают важные задачи в зоне спецоперации и демонстрируют «высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества». За два года выпуск бомбардировщика увеличился более чем в два раза.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных