ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Ранее ОАК передавала военному ведомству России партию Су-34 в апреле. Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков говорил, что в настоящее время Су-34 востребован в войсках: эти самолеты решают важные задачи в зоне спецоперации и демонстрируют «высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества». За два года выпуск бомбардировщика увеличился более чем в два раза.