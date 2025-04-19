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/ Политика

ОАК передала Минобороны партию новых истребителей Су-34

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Telegram-канал ОАК.

Истребители прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования, сообщили в госкорпорации. Там напомнили, что Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, «прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования». 

Сейчас Су-34 востребован в войсках, эти самолеты решают важные задачи в зоне спецоперации и демонстрируют «высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества», приводит ОАК слова первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова. По данным ОАК, выпуск бомбардировщика за два года увеличился более чем в два раза.

В марте «Ростех» передал войскам первую в этом году партию истребителей Су-35 – самолеты поколения «4++» (Су‑35С в российской модификации), в которых использованы технологии истребителей пятого поколения. О передаче Минобороны бомбардировщиков Су-34 ОАК сообщала в сентябре и ноябре 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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