ОАК передала Минобороны партию новых истребителей Су-34

Сейчас Су-34 востребован в войсках, эти самолеты решают важные задачи в зоне спецоперации и демонстрируют «высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества», приводит ОАК слова первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова. По данным ОАК, выпуск бомбардировщика за два года увеличился более чем в два раза.