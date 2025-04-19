ОАК передала Минобороны партию новых истребителей Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Telegram-канал ОАК.
Истребители прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования, сообщили в госкорпорации. Там напомнили, что Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, «прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования».
Сейчас Су-34 востребован в войсках, эти самолеты решают важные задачи в зоне спецоперации и демонстрируют «высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества», приводит ОАК слова первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова. По данным ОАК, выпуск бомбардировщика за два года увеличился более чем в два раза.