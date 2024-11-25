ОАК передала Минобороны РФ партию новых Су-34

2 сентября Воздушно-космические силы (ВКС) России также получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 от Новосибирского авиационного завода ОАК. До этого ОАК передавала Минобороны партию Су-34 в июне 2024 г. Тогда в компании отметили, что предприятия наращивают выпуск самолетов. Для этого совершенствуются технологические и бизнес-процессы, привлекаются дополнительные резервы и новые сотрудники. В частности, на завод в Новосибирске по состоянию на июнь с начала года на работу приняли более 600 человек.