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ОАК передала Минобороны РФ партию новых Су-34

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России очередную партию серийных самолетов Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Истребители-бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Эти самолеты способны поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также объекты инфраструктуры, защищенные системами ПВО, находящиеся на значительном расстоянии от аэродромов базирования. Су-34 успешно выполняет боевые задачи в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника как днем, так и ночью, независимо от погодных условий. Кроме того, самолет способен проводить воздушную разведку.

2 сентября Воздушно-космические силы (ВКС) России также получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 от Новосибирского авиационного завода ОАК. До этого ОАК передавала Минобороны партию Су-34 в июне 2024 г. Тогда в компании отметили, что предприятия наращивают выпуск самолетов. Для этого совершенствуются технологические и бизнес-процессы, привлекаются дополнительные резервы и новые сотрудники. В частности, на завод в Новосибирске по состоянию на июнь с начала года на работу приняли более 600 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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