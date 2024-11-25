ОАК передала Минобороны РФ партию новых Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России очередную партию серийных самолетов Су-34. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.
Истребители-бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Эти самолеты способны поражать наземные, надводные и воздушные цели, а также объекты инфраструктуры, защищенные системами ПВО, находящиеся на значительном расстоянии от аэродромов базирования. Су-34 успешно выполняет боевые задачи в условиях активного огневого и радиоэлектронного противодействия противника как днем, так и ночью, независимо от погодных условий. Кроме того, самолет способен проводить воздушную разведку.
2 сентября Воздушно-космические силы (ВКС) России также получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 от Новосибирского авиационного завода ОАК. До этого ОАК передавала Минобороны партию Су-34 в июне 2024 г. Тогда в компании отметили, что предприятия наращивают выпуск самолетов. Для этого совершенствуются технологические и бизнес-процессы, привлекаются дополнительные резервы и новые сотрудники. В частности, на завод в Новосибирске по состоянию на июнь с начала года на работу приняли более 600 человек.