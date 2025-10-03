Акционеры Tesla против выплаты Маску премии в $1 трлн
Группа акционеров Tesla призвала владельцев акций компании проголосовать против выплаты премии ее гендиректору и основателю Илону Маску на сумму $1 трлн на собрании акционеров, которое состоится в ноябре. Об этом сообщило Reuters.
Акционеры указали на «неустанное стремление» совета директоров сохранить Маска. Они также подчеркнули снижение операционных и финансовых показателей Tesla и неспособность обеспечить контроль над деятельностью руководства в режиме реального времени.
В ответ на письмо акционеров Tesla в соцсети X заявила, что план стимулирования производительности привязывает вознаграждение Маска к созданию акционерной стоимости на триллионы долларов. В компании уточнили, что если предприниматель не добьется этих результатов, он не получит выплату.
6 сентября Tesla предложила Маску бонусный план стоимостью $1 трлн. В случае достижения капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет бизнесмен получит 423,7 млн акций. Это увеличит его долю в Tesla до не менее 25% против нынешних 13%. Таким образом, Маск может стать первым в мире триллионером. Соглашение выставят на голосование на собрании акционеров 6 ноября.
2 октября Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд. По данным Forbes, к 23:15 мск капитал предпринимателя составил $500,5 млрд.