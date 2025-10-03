Акционеры Tesla против выплаты Маску премии в $1 трлн

6 сентября Tesla предложила Маску бонусный план стоимостью $1 трлн. В случае достижения капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет бизнесмен получит 423,7 млн акций. Это увеличит его долю в Tesla до не менее 25% против нынешних 13%. Таким образом, Маск может стать первым в мире триллионером. Соглашение выставят на голосование на собрании акционеров 6 ноября.