Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Акционеры Tesla против выплаты Маску премии в $1 трлн

Ведомости

Группа акционеров Tesla призвала владельцев акций компании проголосовать против выплаты премии ее гендиректору и основателю Илону Маску на сумму $1 трлн на собрании акционеров, которое состоится в ноябре. Об этом сообщило Reuters.

Акционеры указали на «неустанное стремление» совета директоров сохранить Маска. Они также подчеркнули снижение операционных и финансовых показателей Tesla и неспособность обеспечить контроль над деятельностью руководства в режиме реального времени.

В ответ на письмо акционеров Tesla в соцсети X заявила, что план стимулирования производительности привязывает вознаграждение Маска к созданию акционерной стоимости на триллионы долларов. В компании уточнили, что если предприниматель не добьется этих результатов, он не получит выплату.

6 сентября Tesla предложила Маску бонусный план стоимостью $1 трлн. В случае достижения капитализации компании в $8,5 трлн за 10 лет бизнесмен получит 423,7 млн акций. Это увеличит его долю в Tesla до не менее 25% против нынешних 13%. Таким образом, Маск может стать первым в мире триллионером. Соглашение выставят на голосование на собрании акционеров 6 ноября.

2 октября Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд. По данным Forbes, к 23:15 мск капитал предпринимателя составил $500,5 млрд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её