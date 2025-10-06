Патрушев: Россия сокращает экспорт зерна из-за низких мировых цен
Россия в 2025/2026 г. уменьшает экспорт зерна на фоне снижения мировых цен. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В 2025 г. практически по всем направлениям сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая – мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами», – отметил Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, российское зерно остается востребованным за рубежом и при изменении ценовой конъюнктуры объем поставок может значительно вырасти.
В сентябре министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что в России собрано около 114 млн т зерна, а годовой прогноз сохраняется на уровне 135 млн т.
Патрушев уточнял, что уборочная кампания шла в штатном режиме: было собрано почти 105 млн т зерна, а сев озимых культур проведен на площади 4 млн га. Всего под озимые планируется засеять около 20 млн га – на уровне прошлого года.