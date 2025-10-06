Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Патрушев: Россия сокращает экспорт зерна из-за низких мировых цен

Ведомости

Россия в 2025/2026 г. уменьшает экспорт зерна на фоне снижения мировых цен. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В 2025 г. практически по всем направлениям сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая – мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами», – отметил Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, российское зерно остается востребованным за рубежом и при изменении ценовой конъюнктуры объем поставок может значительно вырасти.

В сентябре министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что в России собрано около 114 млн т зерна, а годовой прогноз сохраняется на уровне 135 млн т.

Патрушев уточнял, что уборочная кампания шла в штатном режиме: было собрано почти 105 млн т зерна, а сев озимых культур проведен на площади 4 млн га. Всего под озимые планируется засеять около 20 млн га – на уровне прошлого года.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её