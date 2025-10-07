«Фосагро» ожидает высоких цен на фосфорные удобрения в 2026 году
Производитель фосфорных удобрений «Фосагро» прогнозирует, что цены на них останутся достаточно высокими в 2026 г. с учетом низкого уровня переходящих запасов на основных рынках и отсутствия нового предложения. Об этом сообщил начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Серов.
«Наш базовый прогноз предусматривает, что цены в следующем году останутся высокими. Возможна какая-то коррекция со средних уровней этого года, поскольку все-таки мы видим достаточно сильный рост до исторических значений выше среднего уровня», – подчеркнул Серов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, рост стоимости удобрений во многом вызван отсутствием поставок из Китая в первой половине 2025 г. Обычно ограничения экспорта удобрений из КНР снимаются в марте – апреле, а в этом году они держались практически до июня. Поэтому в течение большей части года предложение со стороны Китая было менее значительным, чем обычно.
Он добавил, что другим важным фактором является уровень запасов на основных рынках сбыта. В частности, в 2025 г. в Индии он был значительно ниже их обычного уровня. Это побуждало правительство принимать активные решения по субсидиям. Кроме того, отсутствие нового предложения на рынке ограничивает потребителей в выборе поставщиков. Они начинают принимать более высокие цены.
В I квартале 2025 г. «Фосагро» увеличило выручку на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 298,6 млрд руб. Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. вырос более чем в два раза до 56,5 млрд руб. Объем производства агрохимической продукции возрос на 4% до 6,12 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.