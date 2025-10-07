«Фосагро» ожидает высоких цен на фосфорные удобрения в 2026 году

В I квартале 2025 г. «Фосагро» увеличило выручку на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 298,6 млрд руб. Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. вырос более чем в два раза до 56,5 млрд руб. Объем производства агрохимической продукции возрос на 4% до 6,12 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.